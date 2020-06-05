ПСБ одобрил бизнесу кредиты на 12 млрд рублей

ПСБ одобрил своим клиентам кредиты на 12 млрд рублей по ставке 2% в рамках новой госпрограммы по поддержке занятости населения. Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность.

Оформить заявку на кредит в ПСБ по сниженной ставке можно полностью онлайн, по трём документам, до 1 ноября текущего года.

"За два выходных дня мы успешно протестировали все системы и в первый же день действия программы получили более 400 заявок. Воспользоваться программой господдержки может не только малый и средний бизнес, но и крупные компании из пострадавших отраслей", — прокомментировал Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

В случае сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита. В том случае, если вышеуказанные условия не будут соблюдены, то кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года. Максимальный объем кредита ограничен суммой 6 МРОТ на сотрудника.