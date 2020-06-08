Солид Банк предлагает предпринимателям вместо чековой книжки корпоративную карту

Солид Банк предлагает предпринимателям перейти с привычного, но устаревшего инструмента оплаты хозрасходов, чековой книжки, на современный платежный инструмент – корпоративную карту.

Платежные технологии стремительно развиваются, но почему-то многие предприниматели продолжают «по старинке» пользоваться чековыми книжками для оплаты хозяйственных расходов организации. Если в частной жизни большинство бизнесменов давно пользуются банковскими картами, то в отношении бизнеса до сих пор срабатывают старые стереотипы.

А тем временем, корпоративная карта гораздо удобней и практичней в качестве платежного инструмента.

Карта предназначена для оплаты расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью компании, в том числе накладных, представительских, транспортных и командировочных расходов, а также получения наличных денежных средств. При чем, если корпоративная карта оформляется на ИП, то оплачивать с ее помощью можно как личные потребности предпринимателя, так и производственные нужды. Форма отчетности в данном случае будет зависеть от системы налогообложения, выбранной ИП. Если у индивидуального предпринимателя УСН «Доходы», то расходная часть не интересует налоговую инспекцию, а обязанности вести бухучет нет.

Если же ИП на ОСНО или УСН «Доходы минус расходы», то придется вести раздельный учет, так как личные расходы нельзя учесть в целях налогообложения. Все операции нужно подтвердить документально.

Одна организация может иметь несколько корпоративных карт, что, неоспоримо, добавляет комфорта при совершении оплат. Например, карта может быть у директора, завхоза, бухгалтера. Все расходы по картам отражаются в СМС-оповещении и интернет-банке. Также возможно установить лимиты по каждой карте. Использования пластика избавляет от необходимости посещать кассу банка для получения наличных и, соответственно, от расходов на хранение и инкассацию наличных денег. Снять средства можно в любом банкомате любого банка, комиссия при этом меньше, чем расходы на инкассацию.

Одним из наиболее больших недостатков чека является невозможность оплатить по одному бланку сумму свыше 100 000 руб. При использовании корпоративной карты такого ограничения нет, если, конечно же, владелец не установит подобный лимит по своему желанию.

Оплата покупок и услуг через интернет – неотъемлемая часть нашей жизни, это быстро и удобно. Оплатить чеком через Интернет не получится, а корпоративной картой – запросто.

Пополнять карту можно с расчетного счета переводом между в интернет-банке.

Командировка за границу с корпоративной картой также будет более безопасной и комфортной. Не нужно покупать наличную валюту, при оплате с карты спишется сумма в валюте страны пребывания.

При утере карту можно быстро заблокировать, выпуск новой не займет много времени. При этом средства на карточном счете будут доступны. Их можно перевести на расчетный счет через интернет-банк. Например, если карта украдена или утеряна, а деньги с карточного счета нужны срочно. Опять-таки, если корпоративных карт выпущено несколько, то утрата карты – не является проблемой и не вносит непредвиденных пауз в деятельность организации.

Есть у корпоративной карты недостатки, конечно же. Например, все операции по ней, в том числе и заграничные должны быть подтверждены документально. Исключением являются только ИП на УСН «Доходы». Слишком частые операции по снятию наличных могут привлечь внимание банка и надзорных органов. Большинство бизнесменов хорошо знают ограничения и признаки подозрительных операций, но всегда могут освежить свои знания, изучив Методические рекомендации (утв. Банком России 21.07.2017 № 19-МР). В документе указаны 10 признаков, которые заставят банк насторожиться.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что преимуществ использования корпоративной карты значительно больше и они гораздо весомее. Если придерживаться простых правил, то корпоративная карта — удобный и безопасный платежный инструмент. Большую часть операций выполняет банк, предприниматель и его сотрудники могут не отвлекаться от целей бизнеса и спокойно заниматься своими обязанностями.

Оформить онлайн-заявку на корпоративную карту можно на сайте Солид Банка.

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