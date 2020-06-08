Стоимость нефти марки Brent впервые с начала марта превысила отметку в 43 доллара за баррель

На рост мировых цен на нефть повлияло достижение договоренностей между участниками ОПЕК+, сообщает РБК.

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43. По данным на 2:40 мск она составляла $43,25, что на 3% выше пятничного показателя.

Выросла и стоимость техасской WTI. Также впервые с 6 марта котировки превысили отметку в $40 за баррель.

Как отмечает агентство Bloomberg, росту нефтяных цен способствовало согласие участников сделки ОПЕК+ сохранить общую квоту добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июня и уменьшить ее на 100 тыс. баррелей в сутки в июле. Страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.