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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Иркутска

8 июня 2020

На первом месте расположилась вакансия директора по маркетингу и рекламе с зарплатой до 300 000 рублей в месяц, сообщают в SuperJob. 

Вторую строчку занимает позиция главного инженера с доходом от 250 000 рублей. Третье место занимает вакансия заместителя руководителя по медицинской части с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. Четвертую позицию занимает должность агента по продажам с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. Замыкает пятерку вакансия инженера по горному планированию с доходом от 140 000 рублей. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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