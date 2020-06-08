Иркутское предприятие выплатило 400 тыс. рублей, чтобы зарегистрировать спецтехнику

Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся торговлей моторным топливом, оплатило налоговую задолженность после запрета на регистрацию грузового транспорта и спецтехники, сообщают в УФССП области.

Запрет на регистрационные действия с транспортом способствовал выплате налоговой задолженности.

Исполнительное производство о взыскании с юридического лица транспортного налога в размере около 400 тыс. рублей находилось на исполнении в Казачинско-Ленском районном отделении судебных приставов УФССП России по Иркутской области.