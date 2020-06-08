Примсоцбанк подарил медикам Владивостока новую форму

В эти непростые времена помощь тем, кто трудится во имя нашего здоровья, стала приоритетной для многих предприятий нашего города. Примсоцбанк не смог остаться в стороне от проблем медработников и подарил сотрудникам КГБУЗ Владивостокского клинико-диагностического центра новые халаты и форму на сумму 115 000 рублей.



- Как здорово, что есть друзья! Благодаря поддержке Примсоцбанка все наши профессионалы чувствуют себя комфортно, в соответствии с принятым в ВКДЦ уровнем «Health and Weelbeing». Огромная вам благодарность, мы будем рады помочь сохранить здоровье ваших сотрудников! - поблагодарили медики руководство Банка в своих соцсетях.



Отметим, что подобный опыт для банка далеко не первый. Ежегодно мы вносим существенный вклад в развитие социальной сферы: занимаемся благоустройством и озеленением территорий города в рамках проекта «Зеленый Банк», а также оказываем материальную поддержку десяткам детских домов, медицинским и образовательным бюджетным учреждениям на территории города и края.