ВЭФ оценили влияние коронавируса на цифровизацию как положительное

Пандемия привела к необходимости повысить квалификацию работников в области компьютерных технологий, заявила РИА Новости управляющий директор и руководитель Центра новой экономики и общества Всемирного экономического форума Саадия Захиди.

"По мере того, как экономики начинают вновь открываться, ускорение цифровизации и автоматизации, вероятно, будет происходить в целом ряде отраслей и секторов, что приведет к огромным потрясениям на рынках труда. Все это требует новых и незамедлительных инвестиций в повышение квалификации, в том числе в области цифровых навыков", - сказала она.

В то же время, в ВЭФ опасаются, что переход к дистанционной работе смогут позволить себе лишь белые воротнички. Это приведет к гибкости рабочих графиков и расширению возможностей для работающих родителей, особенно женщин, а также инвалидов. Однако значительная часть рабочих мест, особенно в секторах с низким уровнем дохода, просто не может быть выполнена в режиме онлайн. Эти работники, включая продавцов продуктовых магазинов, складских работников и мясников, могут столкнуться с проблемами в будущем.