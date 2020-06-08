«Сибстройком» обязали устранить нарушения на очистных сооружениях в Листвянке

Октябрьский районный суд рассмотрел заявление Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуроры к ООО «Сибирская строительная компания», сообщают в пресс-службе суда.

Роспотребнадзором и Росприроднадзором установлено, сто дома ОО «Сибстройком», на 61 км Байкальского тракта в долине ручья Распопиха, оказывали негативное влияние на Иркутское водохранилище. Причиной допускаемых нарушений является отсутствие блока фильтров в одном из циклов очистки сточных вод.

«Сибстройком» в добровольном порядке возместил весь вред, причиненный водному объекту.

Помимо этого, суд обязал ООО «Сибстойком» обеспечить санитарную очистку, обезвреживание, очистку до установленных нормативов сточных вод, сбрасываемых в Иркутское водохранилище с очистных сооружений Листвянки в течение 18 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Также суд обязал администрацию Листвянского муниципального образования организовать водоотведение во всем муниципальном образовании в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.