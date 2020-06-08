Рубль прорывается к отметке 67 руб. за доллар

В пятницу, 5 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,65%, до 68,70 руб., евро/рубль – на 1,05%, до 77,56 руб., фунт/рубль – на 0,30%, до 87,05 руб., отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

– Рубль открылся ростом и усилил его на вечерних торгах после выхода отчета по рынку занятости в США. Отчет Минтруда за май оказался существенно лучше ожиданий, что подогрело оптимизм на мировых рынках. Число рабочих мест в США выросло на 2,509 млн при прогнозе падения на 8 млн. Безработица снизилась до 13,3% с 14,7%, тогда как ожидался рост до 19,8%.

Дополнительную поддержку рублю оказал нефтяной рынок. Баррель Brent подорожал на 4,90%, до $41,90 на фоне сообщения о том, что встреча министров ОПЕК+ состоится в субботу. В выходные Министры нефтедобывающих стран ОПЕК+ на встрече приняли решение продлить режим сокращенной добычи нефти на месяц. В июле сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки — столько же, сколько было в мае и июне. Эксперты отмечают, что такое решение устраивает всех участников рынка.

В понедельник нефтяной рынок отреагировал ростом. Цена повышалась до $43,28 за баррель. Теперь покупатели настроены пройти сопротивление на уровне $45. Если положительная динамика по нефти сохранится, то цена восстановится до $49 к 12 июня.

На валютном рынке за один доллар дают 68,37 руб. Можно сказать, что торги на Мосбирже откроются снижением по иностранным валютам. От пары доллар/рубль ожидается дальнейшее просадка до 67,30 руб. Ключевая поддержка располагается на 65,50 руб.