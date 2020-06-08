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12 июня Кадастровая палата не работает в связи с выходным праздничным днем

8 июня 2020

Прием документов на кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу в офисах Кадастровой палаты Иркутской области продолжает осуществляться по предварительной записи. Запись можно осуществить в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, сообщают в ведомстве.

В Удостоверяющем центре Кадастровой палаты можно получить сертификат электронной подписи. Центр свою деятельность не приостанавливает и формат работы не меняет. Подробную информацию можно получить по номеру 8 (3955) 581-574 (доб. #2595 или #2397) или на официальном сайте Кадастровой палаты, во вкладке «Сервисы и услуги», в разделе «Удостоверяющий центр». 

Для оказания государственных услуг специалисты Кадастровой палаты проводят выездной прием в удобное для заказчика время и по любому адресу в пределах Иркутска, Иркутского района, Ангарска, рабочего поселка Мегет, села Одинск, села Савватеевка, Зимы, Зиминского района, Саянска, Братска, Усть-Илимска. 

Заявку на оказание услуги можно подать любым из перечисленных способов: 

  • по многоканальному телефону: 8 (3955) 58-15-74 доб. 4; 
  • написать по электронной почте: dostavka@38.kadastr.ru. 

По вопросам личного приема временно действует специальный режим посещения Кадастровой палаты по Иркутской области, предусматривающий использование в приоритетном порядке электронных видов связи – официальный адрес электронной почты: filial@38.kadastr.ru. 

Любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно задать специалистам Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) по единому многоканальному номеру: 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный для всех регионов России).  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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