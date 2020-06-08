В Иркутской области стартовал конкурс на получение знака «Сделано в Приангарье»

Сбор заявок продлится до 30 июня, сообщают в областной администрации.

К участию в региональном конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Отдать свой голос при выборе победителя сможет любой житель Иркутской области.

Напомним, что 22 мая в ходе визита в Саянск с инициативой присваивать лучшим местным товаропроизводителям региональный знак качества «Сделано в Приангарье» выступил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Наличие знака, подчеркнул Игорь Кобзев, должно способствовать росту объёмов реализации товаров из Приангарья на региональном, федеральном и международном рынках. Также идеология внедрения знака качества заключается в обеспечении дополнительного внимания потребителей, продвижения продукции и защиты от подделок.

– Оцениваться будут именно выпускаемые товары, а не сами производители и не компании, предоставляющие услуги. Наличие качественной брендовой продукции будет работать на имидж региона в целом. Итоги конкурса будут подведены в конце июля совместно с представителями общественности. Знак победителям вручит лично глава региона Игорь Кобзев, – сказал Владимир Гордеев.

В конкурсе предусмотрены семь номинаций: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары народного потребления», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Продукция социальных предпринимателей», «Лучший стартап», «Лучший в отрасли».