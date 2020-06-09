С 9 июня по 6 сентября движение ограничат по Глазковскому мосту в Иркутске

Ограничение движения пройдет в два этапа и будет действовать только в выходные дни с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника, сообщают в пресс-службе "Иркутскэнерго".

1 этап с 12 июня по 20 июля будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части Глазковского моста – по направлению движения от Свердловского района в сторону центра.

2 этап с 24 июля по 31 августа будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части Глазковского моста – по направлению движения от центра в сторону Свердловского района.

Движение будет реверсивным, трамваи на весь период ходить по мосту не будут.

Специалистам Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ предстоит серьезная работа, потребуется заменить изношенный трубопровод, укрепить старые и установить новые крепления для тепловой сети, произвести замену тепловой и антикоррозийной изоляции. Просим отнестись с пониманием к данным работам, это необходимо что бы жители правого берега города Иркутска в зимний период не остались без отопления и в дальнейшем исключить аварийные ситуации на этом участке тепловой сети и создать дополнительную возможность для подключения новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения.

Горячее водоснабжение на правом берегу отключать не планируется, за исключением районов, где проводятся гидравлические испытания и участков, где ведутся ремонтные работы на тепловых сетях.