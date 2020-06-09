ВТБ: траты в подмосковных салонах красоты выросли в 35 раз

ВТБ проанализировал транзакционную активность жителей Московского региона в салонах красоты за первые дни работы после снятия с них режима ограничений. По данным эквайрингового бизнеса банка, объем покупок клиентов в салонах увеличился в 35 раз по сравнению с началом апреля.

Салоны красоты открылись в Подмосковье 3 июня, и жители Москвы и пригорода начали активно их посещать. Объем трат вырос в 35 раз по сравнению с началом апреля, когда были введены меры по самоизоляции и ограничению работы торгово-сервисных предприятий. При этом относительно периода до пандемии — первой недели февраля — общие показатели трат посетителей пока ниже почти на 70%.

При этом по сравнению со средними значениями февраля почти полностью восстановился размер среднего чека. Он составляет порядка 2 400 руб, что всего на 5% ниже показателя на первой неделе февраля.

«Столь резкий рост оборотов в салонах красоты объясняется несколькими причинами. Во-первых, свою роль сыграл отложенный спрос, ведь за последние два месяца посещение тех же парикмахерских стало для многих горожан по-настоящему долгожданным событием. Во-вторых, их открытие совпало с началом летнего сезона, когда количество и объем трат в салонах возрастает. Кроме того, вполне возможно, что услугами подмосковных салонов красоты поспешили воспользоваться многие жители столицы, где ограничения на их работу пока еще действуют», — отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.