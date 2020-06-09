Банк «Открытие» и ГК AAG заключили сделку проектного финансирования на 2 млрд руб

Банк «Открытие» заключил с группой компаний AAG сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. В рамках соглашения компания «М11», дочерняя структура холдинга, которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса «ALTER», получила кредит на общую сумму в 2 млрд рублей.

Банк «Открытие» предоставил проектное финансирование до марта 2024 года, при этом срок ввода жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2023 года.

«Группа компаний AAG является одним из признанных лидеров в сфере строительства жилья комфорт- и бизнес-класса. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет и дальше развиваться, а эта сделка положит начало активной работе банка «Открытие» на рынке проектного финансирования Санкт-Петербурга и Ленобласти и в сфере расчетов с помощью счетов эскроу, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – В настоящее время мы рассматриваем еще несколько перспективных строительных проектов с общим объемом финансирования в десятки миллиардов рублей».

«Этот проект стал примером слаженной работы двух профессиональных команд, нацеленных на достижение взаимовыгодного результата в самые кратчайшие сроки, – отметил генеральный директор холдинга AAG Александр Завьялов. – Наша сделка знаменует появление на рынке проектного финансирования нового амбициозного игрока, что неизбежно приведет к его оживлению и улучшению качества финансового обслуживания девелоперов и застройщиков».