Названы самые популярные премиальные модели автомобилей в Москве

Согласно данным «АВТОСТАТ», с января по апрель 2020 годы москвичи приобрели порядка 14 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Что на 11% больше показателей прошлого года.

Наибольшие предпочтения среди премиальных машин москвичи отдают продукции BMW. Так, автомобили баварской марки занимают первые четыре строчки модельного рейтинга в столичном премиум-сегменте. Лидирует здесь BMW X5 с показателем 676 купленных экземпляров, на втором месте – BMW 5-й Серии (620 шт.), а третье и четвертое делят BMW X3 и BMW X7 (по 596 шт.). Замыкает первую пятерку Lexus RX с результатом 528 единиц.

А вот вторую половину десяти самых популярных премиальных автомобилей в Москве по итогам января – апреля нынешнего года образуют представители Mercedes-Benz, а именно: E-Class (498 шт.), GLC (442 шт.), GLS (420 шт.), C-Class (407 шт.) и GLE (393 шт.).