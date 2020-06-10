14 тысяч выплат по страховым случаям, включая выплаты по COVID-2019, произвела «Сбербанк страхование жизни» в апреле-мае

Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» в апреле-мае 2020 года произвела 14 тыс. выплат по страховым случаям, в том числе около 600 выплат в связи с потерей клиентами работы и около 100 выплат в связи с легочными заболеваниями, включая выплаты по COVID-2019.

Общая сумма выплат по страховым случаям при наступлении неблагоприятных событий в жизни клиентов за апрель-май составила 1,4 млрд рублей и на 10% превысила аналогичный период прошлого года. Наибольший объем выплат пришелся на добровольное страхование жизни заемщиков потребительских кредитов, выплаты по страхованию жизни заемщиков ипотечных кредитов и по инвестиционному страхованию жизни.

Около 600 выплат компания осуществила в связи с потерей работы клиентами по добровольному страхованию жизни при потребительском кредитовании. Если человек лишается работы, «Сбербанк страхование жизни» компенсирует расходы на погашение кредита.

Причиной еще около 100 выплат стали легочные заболевания клиентов. Наибольший объем таких выплат пришелся на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Дагестан.

Кроме того, компания произвела 16 выплат в связи с уходом из жизни клиентов по причине заболевания коронавирусом. Выплаты были произведены в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Брянской, Псковской, Воронежской и Владимирской областях.

Алексей Леоненко, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Выплаты — одна из важнейших социальных функций страховщиков жизни. Они дают нашим клиентам возможность сохранить качество и уровень жизни в сложных ситуациях. Если заемщик окажется не в состоянии вносить очередные платежи по кредиту, например, по причине недобровольной потери работы, страховая компания компенсирует ему расходы на погашение задолженности. С начала года ʺСбербанк страхование жизниʺ из-за потери клиентами работы произвела около 1500 выплат на общую сумму примерно 22 млн рублей. Более 40% выплат по этой причине пришлись на апрель-май. Уверен, что люди, которые получили эти выплаты, в полной мере оценили значимость страхования жизни. Также надежно защищены наши клиенты по ипотечному, накопительному и инвестиционному страхованию. В конце марта мы предоставили нашим клиентам возможность подачи заявления на выплату через дистанционные каналы обслуживания, что особенно актуально в текущей эпидемиологической обстановке».

Помимо выплат по страховым случаям страховая компания производит выплаты по риску «дожитие» по завершившимся договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни. В апреле-мае выплаты по «дожитию» по договорам ИСЖ и НСЖ получило 8 тыс. клиентов «Сбербанк страхование жизни» на общую сумму 2,9 млрд рублей.