Банк Авангард сообщил режим работы офисов c 12 по 14 июня 2020 г.

Банк Авангард сообщил режим работы офисов c 12 по 14 июня 2020 г.

В частности, иркутский офис банка 12, 14 июня – не работает, 13 июня работает с 10:00 до 15:00.



Подробнее информацию о режиме работы в офисах банка можно смотреть по ссылке https://www.avangard.ru/rus/about/press/bank/detail.php?ID=18919