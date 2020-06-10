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Банк Авангард сообщил режим работы офисов c 12 по 14 июня 2020 г.

10 июня 2020

Банк Авангард сообщил режим работы офисов c 12 по 14 июня 2020 г.

В частности, иркутский офис банка 12, 14 июня – не работает, 13 июня работает с 10:00 до 15:00.

Подробнее информацию о режиме работы в офисах банка можно смотреть по ссылке https://www.avangard.ru/rus/about/press/bank/detail.php?ID=18919

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