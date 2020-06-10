Капитальный ремонт школы в селе Зулумай Зиминского района проведут в 2021 году

Проектная документация разработана и сейчас проходит государственную экспертизу, сообщили в областной администрации.

Общая площадь учебного заведения составляет 704 квадратных метра. Значительная часть помещений закрыта из-за аварийного состояния. Уроки для 36 учеников ведут в трёх кабинетах общей площадью 105 квадратных метров. Занятия проходят в две смены.

Капитальный ремонт позволит ввести в эксплуатацию все площади учебного заведения. Будет изменена конфигурация внутренних помещений, благодаря этому в школе появится спортзал.

Стоимость ремонта составит 24 млн рублей. Капитальный ремонт планируется начать в первые месяцы 2021 года. 1 сентября уроки начнутся в обновлённом здании.

- Зулумайская средняя школа – это объект первостепенной важности. По его ремонту представители родительского комитета обращались в адрес Президента Российской Федерации. Во время проведения работ некоторые занятия будут проходить в дистанционном режиме. Мы готовимся к этому уже сейчас. Я осмотрел объект и предлагаю администрации муниципального образования построить возле школы стадион. Им нужно подготовить документацию, с финансированием из областного бюджета мы поможем, - сказал Игорь Кобзев.