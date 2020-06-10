С 13 июня в Иркутской области начнут работать медицинские бригады для обследования пожилых людей на дому

– Много жалоб поступает от пожилых людей. Они не могут попасть в больницу на приём к лечащему врачу или узкому специалисту из-за ситуации с коронавирусом. Необходимо в срочном порядке организовать работу медицинских бригад, чтобы оказывать жителям медицинскую помощь, - сообщил на оперативном штабе врио губернатора области.

На совещании обсудили и вопрос восстановления туристической деятельности.

Пока снять ограничения для объектов гостинично-туристской отрасли невозможно, поскольку число заболевших растет. На утро 10 июня зарегистрировано 3505 заболевших, прирост за сутки составил 240 случаев, госпитализировано 2493 человека, выздоровели – 977, умерло – 17.

- Вся страна постепенно выходит из ограничительных мер. Мы тоже начинаем снимать запреты на деятельность предприятий и организаций. Но делать это надо осторожно, так как у нас всё-таки большой прирост, - отметил Игорь Кобзев.

Глава региона также напомнил, что в Приангарье продолжает действовать масочный режим в общественных местах, магазинах, транспорте. Работодатели должны обеспечивать соблюдение санитарных норм сотрудниками. Важно соблюдать социальную дистанцию, проводить дезинфекцию помещений и транспортных средств.