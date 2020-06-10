WWF подтверждает присутствие в России минимум 51 снежного барса

В России завершен ежегодный учет численности снежного барса. Экспедиции прошли с февраля по май 2020 года в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где находится 70 % местообитаний снежного барса в нашей стране, сообщает в пресс-службе организации.

Учет прошел по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России с участием сотрудников государственных и общественных организаций по охране животного мира. В 2020 году финансовую поддержку работам оказали Фонд «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness и Банк ВТБ.

WWF России подтверждает присутствие 51 особи снежного барса, из которых 39 взрослых и 12 котят в 7 выводках. В Республике Алтай зафиксировано обитание 35, в Республике Тыва 11, в Республике Бурятия 5 снежных барсов.

«В этом году мы уверенно говорим: минимум 51 снежный барс обитает в России. Это значит, что именно такое количество особей зафиксировали автоматические камеры и зарегистрировали участники учета по следам жизнедеятельности животных: следам на снегу, экскрементам и т.д. Однако, не всех снежных барсов удается отследить, поэтому общая численность вида в нашей стране выше. WWF России оценивает численность ирбиса в России в 70-90 особей, она остается стабильной с 2015 года, когда WWF России впервые инициировал широкомасштабных учет численности вида», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.

Участники учета обследовали местообитания ирбиса в соответствии с программой мониторинга снежного барса — первой методикой подсчета численности и оценки состояния популяции снежного барса в России. Эту программу WWF России подготовил и представил в 2016 году. Эксперты пользовались мобильным приложением по учету снежного барса, которое разработала компания NextGIS (Москва) в 2018 году по инициативе WWF России.

«В этом году мы зафиксировали меньше снежных барсов, чем во время учета численности 2019 года, когда специалисты насчитали 65 особей, но это не говорит о снижении численности вида. К сожалению, весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий местообитания ирбиса эксперты исследовали частично. Например, в Горном Алтае зимой не замерзла река Аргут — основная водная артерия в месте проведения учета, и специалисты изучили только один берег реки, но так и не смогли переправились на другой. В феврале внезапно прошли дожди, и на плотной корке льда вместо снега следы животных были практически не видны. Работу экспертов также повсеместно осложнил высокий снеговой покров, а следы животных задувал сильный ветер и заносил снегопад», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

В Республике Алтай работы выполнили сотрудники национального парка «Сайлюгемский» и Дирекция особо охраняемых природных территорий на хребтах Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Катунский, Курайский, Сайлюгем. В Республике Тыва сотрудники заповедника «Убсунурская котловина» обследовали хребет Чихачева, Цаган-Шибэту, Монгун-Тайга. В Республике Бурятия участниками экспедиций стали сотрудники региональной общественной организации «Азия-Ирбис» и национального парка «Тункинский» на хребтах Большой Саян, Китойские и Тункинские гольцы.