Администрация Иркутска прорабатывает обустройство противопожарных разрывов в границах города

В городской мэрии прорабатывает способы обустройства противопожарных разрывов в лесных массивах Падь Топка и поселок Плишкино.

Работы по обустройству противопожарных разрывов в границах Иркутска необходимо провести до конца 2020 года в связи с требованием федерального законодательства. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий сектором городских лесов комитета городского обустройства администрации города Иркутска Игорь Гаврилов.

По словам государственного инспектора Иркутска по пожарному надзору Андрея Степанова, в отношении городской администрации была проведена плановая проверка. В результате выявлены факты по несоблюдению противопожарного расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений.

В свою очередь заведующий сектором городских лесов Игорь Гаврилов отметил, что предписания органов пожарного надзора администрацией обжаловались в судах с целью минимизации ущерба сноса зеленых насаждений, однако в удовлетворении требований заявителя судами отказано.

Он также отметил, что работы будут проводиться смежно с границей красных линий и возведение индивидуального жилого строительства в границах противопожарных разрывов будет являться противозаконным.

Как заметила депутат Думы Иркутска Антонина Корочкина, местные жители выступили против вырубки лесов и уже собрали около одной тысячи подписей.