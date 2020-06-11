В Братске проведут реконструкцию Парка металлургов

Проект реконструкции парка реализуется в рамках соглашения о социальном партнерстве между администрацией города и Братским алюминиевым заводом. Ход работ проверил мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин, сообщают в администрации города

Новая концепция парка, которая сегодня воплощается в жизнь, разработана подрядчиком РУСАЛа ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание». Она была представлена руководству города и общественности в августе 2019 года.

В результате реализации проекта Парк металлургов полностью преобразиться. Здесь появятся амфитеатры, новые аттракционы, качели разных видов, игровые и спортивные зоны, велодорожки. Поменяют систему освещения, установят новые скамейки, урны и другие малые формы.

В итоге пространство парка станет более современным, эстетичным и зеленым. Стоимость проекта — 60 млн руб. Работы планируется завершить ко Дню металлурга — 19 июля.

Сергей Серебренников прошел по всей территории объекта. Руководитель строительства Игорь Гербер и представитель подрядной организации Павел Екимов рассказали главе города о проекте и ходе работ:

- Здесь входная группа, дальше будут волейбольная и баскетбольная площадки, здесь будет установлена карусель. С правой стороны асфальтированные площадки для активных видов отдыха. Будут установлены также малые игровые формы. Здесь построим амфитеатр, где можно будет проводить концерты. А на этом месте зимой будет установлена горка.... Все это сделано для культурного семейного отдыха братчан, - рассказал Игорь Гербер.

В парке будет больше зеленых насаждений, больше возможностей для семейного отдыха, игр ребятишек. Уже посадили яблоневый сад. Здесь можно будет проводить различные массовые мероприятия. Работать парк будет круглый год. На новогодние праздники здесь появятся искусственная елка и ледовый городок. Проектом предусмотрено установка дополнительных видеокамер, которые будут подключены к системе «Безопасный город».



- Все необходимое для проведения работ есть, проблем с поставками материалов, малых форм и конструкций не возникает, - заверил Павел Екимов.



Ежедневно на объекте работают 25-30 человек и техника в необходимом количестве. Основные земляные, механизированные работы завершились. В ближайшее время начнется обустройство покрытий и прокладка кабеля освещения.



- Этот парк ждут все братчане, он должен стать ещё одной визитной карточкой города. Местом для отдыха горожан всех возрастов. Сегодня РУСАЛ воплощает этот замечательный проект, идет второй этап реконструкции и мы видим, как парк меняется на глазах, - сказал Сергей Серебренников.