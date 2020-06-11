Ставки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года

Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ». На 9 июня средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков составила:

на новостройки — 8,48% годовых (минус 0,04 процентного пункта к концу мая);

на готовое жилье — 8,72% (минус 0,03 п. п.);

на рефинансирование — 8,57% (минус 0,04 п. п.).

«Это самые низкие значения начиная с 2018 года»,— говорится в сообщении компании (цитата по агентству «Прайм»). Фактические ставки в сегменте новостроек ниже рыночных, поскольку здесь действует несколько ипотечных программ с господдержкой, отметили в «Дом.РФ». Самая заметная из них — программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Ранее сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в правительстве проработают вопрос о расширении этой программы.