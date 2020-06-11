Иркутское УФАС признало виновной председателя КУМИ Иркутска

Председатель КУМИ администрации г. Иркутска признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовна на 15 тысяч рублей, сообщает УФАС Иркутской области.

4 июня 2020 года состоялось рассмотрение дела об административном правонарушении, по результатам которого руководитель КУМИ признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ, в части совершения действий (бездействия), недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, а именно: непринятие мер по утверждению и опубликованию в установленном законом порядке извещений о проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 808 рекламных конструкций, в соответствии с ч. 21.2 и 21.3 ст. 19 Закона о рекламе, что приводит или может привести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции на соответствующем товарном рынке.