Проблемы выявили в ходе капремонта улицы Култукской в Иркутске

Улица Култукская является самым крупным реконструируемым объектом в Иркутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы по нему начались еще в прошлом году. На сегодня ремонт ведется с отставанием от графика. Мэр Иркутска Руслан Болотов выехал с проверкой на объект.

Как доложили представителя подрядчика, на объекте был выявлен ряд проблем, которые не позволяют приступить к очередному этапу выполнения работ. В частности, среди причин были названы большой объем грунтовых вод на данном участке и ограничения по работе в водоохранной зоне реки Ушаковки, связанные с сезоном.

– По моему мнению, всех этих сложностей можно было избежать. Названные причины не возникли вдруг и ниоткуда – их необходимо было учитывать при разработке плана-графика работ. Это капитальный ремонт дороги! Возникают вопросы и к подрядчикам, и к проектировщикам проекта, – высказался Руслан Болотов.

По итогам выезда мэр города поручил провести корректировку проектно-сметной документации, а также утвердить план взаимодействия подрядчиков, параллельно осуществляющих разные виды работ. Отдельно мэр заострил внимание на слабой проработке заказчиком геологических изысканий и отсутствием плана-графика.

Сегодня на улице Култукской полностью выполнены подготовительные работы, на 85% разобрано асфальтобетонное покрытие проезжей части. Установлен 21 дождеприемный колодец, выполнено основание из песко-гравийной смеси, ведется обустройство ливневой канализации. По проекту на улице будут обустроены тротуары, дорожные ограждения, отдельные съезды к частным домам. Окончание работ запланировано на осень 2020 года.