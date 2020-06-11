Банк «Открытие» выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в 3 млрд рублей

Банк «Открытие» в рамках программы по поддержке системообразующих предприятий выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в размере 3 млрд руб. по льготной процентной ставке.

Срок кредитного соглашения, подписанного в рамках исполнения постановления Правительства РФ №582 о финансировании системообразующих организаций страны, составляет один год.

«Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» является давним стратегическим партнером нашего банка. Основным направлением ее деятельности является проектирование, строительство и последующее техническое обслуживание сложных промышленных объектов. Клиентами корпорации являются ведущие компании нефтегазохимической и энергетической отрасли, предприятия горнодобывающей, металлургической и обрабатывающей промышленности, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что кредитная линия, которая пополнит оборотные средства «Ренейссанс Хэви Индастрис», даст компании новый импульс для развития как на российском, так и на международном рынке».

«Кредит, выданный «Ренейссанс Хэви Индастрис», лишь одна из череды сделок нашего банка, которые мы заключаем в рамках постановления Правительства РФ с системообразующими предприятиями нашей страны, – прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие». – Эта программа уже на практике доказала свою крайнюю востребованность и эффективность в поддержке отечественной экономики. Именно поэтому банк «Открытие» намерен оперативно использовать весь выделенный лимит субсидируемых кредитов».