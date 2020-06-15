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Специалист по розничному кредитованию в Иркутске в среднем зарабатывает 35 тыс. рублей в месяц

15 июня 2020

Так, по данным Superjob, специалист по розничному кредитованию  в этом городе в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 49 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 36?000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32?000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в Красноярске средняя зарплата составляет 35 000 рублей в месяц. В Чите – 37 000 рублей, в Улан-Удэ – 32?000 рублей в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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