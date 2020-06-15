Исполнение гарантийных обязательств проверили специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

С начала 2020 года комиссия, состоящая из представителей Управления, а также строительных и эксплуатирующих организаций, обследовала 183 объекта, сообщают в организации.

Это участки капитального ремонта и ремонта на федеральных автодорогах Иркутской области и искусственных сооружениях на них.

Дефекты выявили на 43 объектах.

Подрядчикам направлены уведомления об исполнении гарантий согласно государственных контрактов. Они обязаны устранить недостатки за свой счёт. По разным видам работ сроки гарантийных обязательств составляют на автодорогах от 4 до 8 лет. На искусственных сооружениях (мосты, водопропускные трубы) – от 4 до 6 лет.