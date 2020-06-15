Новости

Исполнение гарантийных обязательств проверили специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

15 июня 2020

С начала 2020 года комиссия, состоящая из представителей Управления, а также строительных и эксплуатирующих организаций, обследовала 183 объекта, сообщают в организации.

Это участки капитального ремонта и ремонта на федеральных автодорогах Иркутской области и искусственных сооружениях на них.

Дефекты выявили на 43 объектах.

Подрядчикам направлены уведомления об исполнении гарантий согласно государственных контрактов. Они обязаны устранить недостатки за свой счёт. По разным видам работ сроки гарантийных обязательств составляют на автодорогах от 4 до 8 лет. На искусственных сооружениях (мосты, водопропускные трубы) – от 4 до 6 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Кобзев: В такой эпидобстановке полное возобновление работы гостиниц пока невозможно
Кобзев: В Иркутске, Усть-Куте и Бодайбо необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры
Ситуация ухудшается: в Иркутске за сутки коронавирусом заболели 193 человека
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании