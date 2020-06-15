На иркутском участке БАМа расселены все жители аварийных домов

В новое жильё переехали 1034 семьи. Об этом сообщила и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Масштабная работа была начата в 2012 году в рамках подпрограммы на 2019-2024 годы. С 2012 по 2018 год расселено 52,4 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа. Условия проживания изменили 1034 семьи из городов Братск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский.

Жителям аварийных домов предлагали несколько вариантов переселения.

Это строительство новых домов, приобретение домов или квартир на первичном или вторичном рынках в их же населённых пунктах, либо предоставление социальных выплат на приобретение жилья в других муниципальных образованиях.

- В рамках подпрограммы были расселены жители домов, признанных аварийными до 2017 года. Теперь мы вышли на следующий этап – расселение всех аварийных домов в посёлках иркутского участка БАМа. Это 1052 помещения общей площадью 47,7 тысяч квадратных метров. В них проживает 2,5 тысячи человек, - сказала Светлана Свиркина.