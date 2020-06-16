Day Zero мирового чемпионата по программированию ICPC пройдет при поддержке Райффайзенбанка

Райффайзенбанк выступил партнером самого престижного мирового чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) сезона 2019/2020, сообщают в банке.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, торжественный финал ICPC 2020 года был перенесен на 2021 год, а сейчас участники и международное сообщество ICPC встретятся виртуально на Day Zero. Познакомиться с лучшими спортивными программистами мира смогут все желающие.

Day Zero международного чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) состоится 27 июня. Команды и гости встретятся виртуально, чтобы познакомиться с победителями региональных турниров 2020, вдохновиться историями легендарных выпускников ICPC и прокачать навыки спортивного программирования.

Участники Day Zero смогут попробовать свои силы в ICPC Challenge – трехчасовом турнире по программированию по правилам мировых финалов ICPC – и посоревноваться с финалистами ICPC 2020 в решении задач. Также в программу войдут тренинги, игры и лекции известных выпускников ICPC, а также компаний-партнеров.

При поддержке Райффайзенбанка прошли московские отборочные туры ICPC и состоится финал олимпиады в 2021 году.

«ICPC – это самое масштабное и престижное соревнование по спортивному программированию в мире, его финал впервые пройдёт в Москве, поэтому нам особенно приятно стать его частью, – отметил управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. – Для победы в нем нужно уметь быстро проверять гипотезы и искать нестандартные решения задач. Эти качества мы очень ценим и в наших специалистах – это то, что помогает нам находить новые идеи, которые меняют финансовую сторону жизни людей к лучшему».

В рамках интерактивной программы Day Zero руководитель отдела бизнес-технологий продуктов корпоративно-инвестиционной дирекции Райффайзенбанка Сергей Мельников пообщается с участниками соревнования и расскажет о том, как теория, необходимая для решения задач ICPC, применяется в банке и какие технологии использует Райффайзенбанк.

«Для меня спортивное программирование вообще и ICPC в частности всегда были примером того, как даже самую сложную задачу всегда можно решить элегантно и быстро, – признался Сергей Мельников. – На мой взгляд, именно это умение делает из «кодера» настоящего «Программиста» и именно это качество вместе с упорством порождает настоящих профессионалов. Таких сотрудников будет рада видеть любая организация, которая в развитии бизнеса опирается на ИТ, – к ним я твердо могу отнести Райффайзенбанк».

Финал ICPC пройдёт в 2021 году в Москве. Организаторами московского финала ICPC выступает МФТИ при поддержке Минкомсвязи России, Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Москвы и Фонда президентских грантов.

В отборочных турах ICPC приняли участие свыше 60000 студентов из 3514 университетов 115 стран мира. За двадцатилетнюю историю соревнований российские студенты завоевали 33 золотые медали международного чемпионата, удерживая непрерывную череду побед последние 8 лет.

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