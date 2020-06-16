В период самоизоляции онлайн аудитория учреждений культуры Приангарья увеличилась в несколько раз

Переход областных учреждений культуры к работе в онлайн-формате во время пандемии коронавируса позволил значительно расширить их аудиторию. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

В обычном формате работы один спектакль в среднем показывают 1-2 раза в месяц. Билеты на некоторые постановки зрители приобретают за несколько месяцев до их показа. За почти три месяца дистанционной работы областные театры, филармония и Иркутский кинофонд показали десятки спектаклей, бенефисы, концерты, документальные фильмы и многое другое. Онлайн-показы смотрят зрители со всего мира.

Самая большая посещаемость у ютуб-каналов музыкального театра, театра кукол «Аистёнок», филармонии, областного кинофонда и театрального училища.

Их общая посещаемость увеличилась в несколько раз по сравнению с периодом до начала самоизоляции. Максимальное число просмотров было зарегистрировано ко Дню Великой Победы. Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского показывал записи благотворительного концерта «От героев былых времен…», Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова - запись концерта песен военных лет «На всю оставшуюся жизнь!», Иркутский областной кинофонд выложил в сеть документальную ленту «Голоса Победы». Эти материалы посмотрели более шести тысяч человек.

Значительно вырос спрос и на детский контент.

Спектакли и тематические рубрики Иркутского областного театра кукол «Аистенок» посмотрели более 16 тыс. раз. Наибольшей популярностью пользовались трансляции спектаклей текущего репертуара. Например, спектакль «Приключения Буратино» набрал в совокупности более четырех тыс. просмотров. И это при том, что в зале театра одновременно постановку могут увидеть 172 человека. Большой популярностью пользуются занятия с детьми, которые организуют специалисты областной детской библиотеки им. Сергеева.

- Опыт работы в режиме онлайн позволил учреждениям культуры Иркутской области значительно расширить свою аудиторию. Зрители, которые считали театр чем-то устаревшим, смогли убедиться, что есть множество актуальных современных постановок, рассчитанных на разные вкусы и интересы. Я уверен, что после снятия ограничительных мер в театры придёт множество новых зрителей. А учреждениям культуры нужно продолжать работу в сети интернет, сохранить то, чего мы достигли сейчас, - прокомментировал Руслан Дячук.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции учреждения культуры Прибайкалья были закрыты для посетителей с 20 марта. Всё это время они работают в онлайн-формате. На официальных страницах и в социальных сетях учреждений ежедневно проходят мастер-классы, онлайн-встречи, ведутся познавательные рубрики.