Иркутский диагностический центр теперь сможет делать до 1700 тестов на коронавирус в сутки

В ИДЦ появилась новая многопрофильная лаболатория общей площадью 3200 квадратных метров, самая крупная и современная в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщают в областной администрации.

– Мы построили и оборудовали комплекс за полтора года за счет собственных средств, это около 380 млн рублей, – сообщил главный врач ОГАУЗ «Иркутский диагностический центр» Игорь Ушаков. – Теперь мы можем делать более тысячи наименований анализов, в том числе редкие и сложные. И что важно, большинство этих анализов будет делаться по полисам ОМС, то есть бесплатно для жителей региона.

Только биохимических анализов на современных автоматизированных и роботизированных линиях можно производить до одной тыс. в час, а иммунологических – 170.

Как отметил Игорь Ушаков, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло свои коррективы в развитие лабораторного центра – в первую очередь, было решено оснащать и разворачивать лабораторию ПЦР (полимеразной цепной реакции) для анализов на коронавирус.

– Теперь с помощью автоматизированного комплекса можно выполнять до 1700 тестов на COVID-19 в сутки, – поделился заведующий лабораторным комплексом Иван Мирошниченко. – До конца июня будет запущено оборудование, и мы приступим также к ИФА-диагностике – анализам на определение антител, то есть иммунитета, к COVID-19.

Недавно лаборатория ИДЦ получила статус референс-центра. Это значит, что положительные или спорные результаты анализов на COVID-19 не будут направляться для подтверждения в Иркутский противочумный институт, что значительно сократит время получения достоверных результатов.

– Согласно протоколу, нам отводится 48 часов на выполнение и выдачу результатов на COVID-19. Сейчас мы с этой задачей справляемся. Кроме этого, продолжаем оснащать бактериологическую лабораторию, чтобы со временем перекрыть потребности всех поликлиник областного центра в высокоточной лабораторной диагностике, - сказал Игорь Ушаков.