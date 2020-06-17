«Ростелеком» разместит ИТ-оборудование ВТБ в своем центре обработки данных

ПАО «Ростелеком» предоставит группе ВТБ полный спектр услуг по размещению оборудования, организации широкополосных каналов связи и предоставлению серверных стоек и шкафов в центрах обработки данных (ЦОД). Вычислительное оборудование ВТБ будет размещено на площадке, соответствующей всем современным технологическим и инженерным стандартам, что позволит обеспечить высокий уровень обслуживания и надежность решения.

Ввод стоек в эксплуатацию будет происходить поэтапно, в течение 2020 и 2021 годов. Срок действия договора составляет 60 месяцев.

«ВТБ продолжает расширять сотрудничество с „Ростелекомом“ в рамках реализации высокотехнологичных проектов. Размещение ИТ-оборудования ВТБ в коммерческом ЦОД „Ростелекома“ — эффективный и удобный вариант, который позволит ВТБ быстро создать резервы для ИТ-систем, повысить их надежность и управляемость», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Масштабная геораспределенная сеть центров обработки данных „Ростелекома“ обеспечивает максимальную надежность и информационную безопасность данных наших пользователей. Являясь лидером на рынке ЦОД и облачных услуг в России, мы постоянно совершенствуемся и развиваемся, что позволяет нам удовлетворять растущие потребности заказчиков в вычислительных мощностях и облачных услугах. Мы рады, что такой технологичный банк как ВТБ выбрал нас своим ИТ-партнером, и мы готовы предоставить самые современные сервисы с высоким уровнем SLA», — сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Напомним, по итогам 2019 года «Ростелеком» лидирует на рынке коммерческих ЦОД, являясь крупнейшим игроком по данным международного консалтингового агентства iKS-Consulting. Агентство отмечает, что «Ростелеком» значительно укрепил свои позиции на рынке услуг дата-центров в 2019 году как за счет собственного развития сети ЦОД и активного проникновения в регионы, так и за счет приобретения второго на рынке по количеству стоек игрока компании «ДатаЛайн». Таким образом, «Ростелеком» занимает более четверти рынка и оказывает заметное влияние на него, особенно в сегменте государственных компаний. При этом эксперты подчеркивают, что о монополизации рынка речи не идет.

По информации iKS-Consulting, после присоединения «ДатаЛайн» компания «Ростелеком» стала безусловным лидером российского рынка по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест по итогам 2019 года (11 497 стоек). В числе ключевых объектов ГК «Ростелеком» — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также крупнейший московский оператор коммерческого ЦОД «ДатаЛайн», который, в свою очередь, управляет семью площадками, распределенными между двумя локациями в Москве: Nord и Ost. Их суммарная емкость составила 4 811 стоек. После присоединения «ДатаЛайн» доля группы компаний «Ростелеком» коммерческих ЦОД по количеству введенных стоек достигла 26% на российском рынке, и 30% — на московском рынке.