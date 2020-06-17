Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 «Банковского Антивирусного Рейтинга»

Банк УРАЛСИБ занял 9 место в итоговом «Банковском Антивирусном Рейтинге», который представил журнал «The Retail Finance».

В ходе исследования эксперты анализировали частоту коммуникаций, а также качество мер поддержки клиентов, принимаемых банками в связи с пандемией. Исследование проводилось на основании официальных источников информации 30 крупнейших российских банков в период с 13 марта по 31 мая 2020 года.

Каждое предпринятое действие оценивалось в баллах в соответствии с разработанной экспертами журнала таблицей ценности маркетинговых действий. Дополнительные баллы были начислены за интенсивность коммуникаций.