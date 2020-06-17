Банк УРАЛСИБ занял 9 место в медиарейтинге российских банков за май

Банк УРАЛСИБ занял 9 место в медиарейтинге российских банков по итогам мая 2020 года. В рейтинг вошли 50 банков, работающих на территории РФ.

Медиарейтинг российских банков составлен компанией «Интегрум» на основе собственного анализа медиапространства. Банки в рейтинге ранжированы по величине показателя IndEx.

На позицию Банка в медиарейтинге повлияли следующие основные информационные события месяца: онлайн-конференция с участием Председателя Правления Банка Константина Боброва, меры Банка УРАЛСИБ по поддержке своих клиентов в период самоизоляции, запуск новых продуктов и улучшение условий по действующим предложениям, рыночные позиции Банка УРАЛСИБ, а также новостная и комментарийная активность Банка.

IndEx — показатель, рассчитанный информационно-аналитической системой «Интегрум» и оценивающий заметность объекта в медиапространстве. При расчете учитываются количество публикаций в СМИ, заметность упоминания об объекте в СМИ, роль объекта в публикации, эмоциональная окраска публикации и значимость (цитируемость) источника. Также показатель учитывает репутационные риски от публикации информации на всех открытых источниках (закупки, арбитражи, суды, банкротства, ФНС и др.). Чем выше показатель IndEx, тем заметнее анализируемый объект в медиапространстве.