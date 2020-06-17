Новости

Примсоцбанк представил новые возможности кредитования для малого и среднего бизнеса

17 июня 2020

Развитие малого и среднего бизнеса России – традиционно одно из важнейших направлений российской экономической политики. Из года в год растёт доля МСБ в российской ВВП. К 2024 году она должна составить практически треть – 32,5%.

Для ускорения развития бизнес нуждается не только в грамотном управлении и планировании, но и привлечении средств — в этом направлении компаниям традиционно помогают банки, предлагающие специальные кредитные программы, разработанные с учётом реальных нужд предпринимателей.

Примсоцбанк является одним из крупнейших в России банков по объёмам кредитования бизнеса. Руководство Банка связывает неизменный рост в этом направлении с активным участием в государственных программах поддержки бизнеса, а также совершенствованием собственных программ.

— В прошлом году по программе субсидирования Минэкономразвития России наш банк выдал в кредит более 5 миллиардов, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

По программе Минэкономразвития России рефинансировать кредит, взятый в другом банке на инвестиционные цели или пополнение оборотного капитала, можно под фиксированную ставку 8,5% годовых. Получить кредит может компания МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей бизнеса, например, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. Также на Дальнем Востоке на льготное финансирование могут претендовать торговые предприятия.

— Это отличный инструмент для развития бизнеса. Низкая ставка позволяет серьёзно поднять уровень бизнеса, не создавая при этом чрезмерной кредитной нагрузки на него, — добавляет Алексей Владимирович.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 19 июня количество заболевших коронавирусом достигло 569 тысяч
Коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам Иркутской области
В Приангарье за сутки скончались еще 4 человека, инфицированные COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании