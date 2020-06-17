Примсоцбанк представил новые возможности кредитования для малого и среднего бизнеса

Развитие малого и среднего бизнеса России – традиционно одно из важнейших направлений российской экономической политики. Из года в год растёт доля МСБ в российской ВВП. К 2024 году она должна составить практически треть – 32,5%.

Для ускорения развития бизнес нуждается не только в грамотном управлении и планировании, но и привлечении средств — в этом направлении компаниям традиционно помогают банки, предлагающие специальные кредитные программы, разработанные с учётом реальных нужд предпринимателей.

Примсоцбанк является одним из крупнейших в России банков по объёмам кредитования бизнеса. Руководство Банка связывает неизменный рост в этом направлении с активным участием в государственных программах поддержки бизнеса, а также совершенствованием собственных программ.



— В прошлом году по программе субсидирования Минэкономразвития России наш банк выдал в кредит более 5 миллиардов, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



По программе Минэкономразвития России рефинансировать кредит, взятый в другом банке на инвестиционные цели или пополнение оборотного капитала, можно под фиксированную ставку 8,5% годовых. Получить кредит может компания МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей бизнеса, например, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. Также на Дальнем Востоке на льготное финансирование могут претендовать торговые предприятия.



— Это отличный инструмент для развития бизнеса. Низкая ставка позволяет серьёзно поднять уровень бизнеса, не создавая при этом чрезмерной кредитной нагрузки на него, — добавляет Алексей Владимирович.



Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.