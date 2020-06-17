Солид Банк возобновляет игру "Орел или решка"

Режим строгой самоизоляции снят, гражданам официально разрешены прогулки и физкультура на свежем воздухе.

Поэтому Солид Банк возобновляет игру "Орел или Решка", ведь гулять или совершать пробежку с целью найти клад – гораздо увлекательнее.

Правила игры просты: Председатель Правления АО "Солид Банк" лично прячет бутылку с пятитысячной банкнотой в одном из городов присутствия банка. В instagram-аккаунте Солид Банка сначала размещается анонс, а на следующий день в 13:00 размещается видео с подробным описанием локации, в которой спрятан клад.

Два клада были спрятаны и благополучно найдены во Владивостоке. Теперь пришло время Хабаровска!

"В этот раз мы выбрали Хабаровск не просто так, – комментирует Председатель Правления Геннадий Фофанов. – В Хабаровске нас хорошо знают, клиенты очень просили провести игру там. В этот раз у нас получился самый настоящий клад– бутылка с купюрой пролежала 2,5 месяца в ожидании анонса! Во время командировки в Хабаровск я спрятал ее там, а через неделю были объявлены нерабочие дни, введен строгий режим самоизоляции, запрет на праздное передвижение по улице и т.д. Пришлось на время приостановить нашу игру. Но сегодня мы вновь запускаем наш интерактив, который все с нетерпением ждут".

Видео с локацией будет размещено в instagram-аккаунте @solid_bank 16 июня в 13:00.