SuperJob запустил программу по предотвращения оттока IT-кадров зарубеж

До конца лета все компании смогут бесплатно размещать на SuperJob вакансии в сфере IT. Такое решение было принято с целью стимуляции развития российского рынка информационных технологий, сообщают в пресс-службе сервиса.

По оценкам специалистов компании, работу смогут получить порядка 15 000 работников IT-индустрии.

Еще полгода назад все отечественные компании были готовы увеличить свой штат программистов, в среднем, в 10 раз без снижения заработной платы. Это говорит о высочайшей востребованности кадров. Мы поможет сотням работодателей бесплатно найти лучших сотрудников и обеспечим им доступ к 30-миллионной базе пользователей, чтобы найти лучших из лучших.

Большинство IT-компаний легко перешли на удаленку и получили возможность нанимать специалистов вне зависимости от их географии. Мы, как одна из крупнейших компаний в сфере информационных технологий, с первых дней коронакризиса оказали поддержку представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму порядка 1 млрд рублей.