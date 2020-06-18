Банк России дожали

Банк России однозначно дожали. На ближайшем заседании регулятор, вероятно, снизит ключевую ставку с 5,5% до 4,5%. Очень вероятно и дальнейшее снижение ключевой ставки, она вполне может опуститься до таргета Банка России в размере 4%, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Сейчас инфляция – 3%. Ранее Банк России озвучивал таргет по ключевой ставке в размере 6-7%. И был абсолютно прав. Кроме ипотечников и предприятий в России много рядовых вкладчиков, для них главное надежность, они вполне согласны не премию в 2-3% выше уровня инфляции.

В принципе, не такая большая премия. Однако теперь лоббизм заемщиков победил. Интересы предприятий и одной части населения оказались старше интересов другой. То есть проблемы экономики будут решаться за счет граждан, доверяющих свои деньги банкам. К концу года с большой вероятностью депозитные ставки могут оказаться ниже инфляции. А рынок акций очень нестабилен, что не особо приемлемо для консервативных сбережений, особенно пенсионеров и других слабо защищенных граждан.

Когда Америка или Китай чихает, весь мир болеет. Это мы проходили во время биржевых кризисов в 2008 и 2020 году. При прочих равных резкое снижение ключевой ставки — это еще и ослабление национальной валюты. Однако хорошая новость заключается в том, что в этот раз девальвации вероятно не будет. До конца года курс рубля не будет сильно меняться. Мы ориентируемся по паре доллар/рубль на 70 руб. за доллар США.

Бюджету и экспортерам выгоден слабый рубль. В пользу ослабления рубля будут также играть восстановление импорта и ожидания новых возможных санкций со стороны США. В пользу рубля будет рост цен на нефть, в текущем году мы ожидаем увидеть по Brent $50. Денежная накачка ФРС и других мировых центробанков должна сделать свое дело. Стабильный рубль — это ложка меда в бочке дегтя для вкладчиков российских коммерческих банков.