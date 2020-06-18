На туристическом маршруте «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка» появились веловагоны

Интерьер вагона изменили в 2017 году. Он адаптирован под потребности спортсменов – с одной стороны расположены сиденья для пассажиров, с другой – двухъярусные крепления для велосипедов, сообщают в пресс-службе Байкальской ППК.

Конструкцию велопарковки разработали с учетом максимальной вместимости – до 30 единиц двухколесного транспорта. Не ошибиться при посадке и сэкономить время помогут специальные наклейки, размещенные снаружи.

Кстати, проект реализовали совместно с общественной организацией «Велосипедисты Иркутской области». При разработке учли все пожелания её представителей. Уже в первый год эксплуатации спецвагон перевез 1300 велосипедов. В прошлом году услугой воспользовались полторы тысячи любителей активного отдыха.

Как отмечает генеральный директор Байкальской ППК Тимур Кулиев, запуск такого вагона на летне-осенний период удобен не только спортсменам. Комфортнее с ним перемещаться и дачникам, у которых этот маршрут тоже очень востребован.