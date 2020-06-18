Реконструкция стадиона «Шахтёр» в Черемхово начнётся в 2020 году

На него потратят более 21,7 млн рублей, из них 20 млн – средства регионального бюджета. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

На стадионе «Шахтёр» планируется уложить искусственное футбольное поле, отремонтировать трибуны, спортивный зал, сделать под трибунами легкоатлетический манеж, зал тяжёлой атлетики, учебный класс и другие помещения, провести освещение, благоустройство и другие работы. Реконструкция будет проходить с 2020 по 2022 год. За это время планируется направить свыше 275,1 млн рублей с учетом софинансирования из местного бюджета.

Кроме того, в текущем году в Черемхово планируется уложить искусственное футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками на стадионе им. Кирова в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Согласно государственному контракту, на приобретение спортивно-технологического оборудования будет направлено 40,2 млн рублей, из них около 38,6 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – областного.