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Сбербанк запустил валютный вклад с повышенной ставкой

18 июня 2020

Сбербанк запустил валютный вклад «Двойная выгода (в долларах США)» с повышенной ставкой — инновационное сберегательное решение, сочетающее надежность вклада и возможности инвестиционного инструмента. «Двойная выгода» доступна клиентам «Сбербанк Премьер», «Сбербанк Первый» и Sberbank Private Banking. Минимальная сумма вклада — 5000 долларов США.

Представленное решение обеспечивает более высокую доходность благодаря распределению средств между депозитом и стратегией доверительного управления «Долларовые облигации+», разработанной компанией «Сбербанк Управление Активами».

Согласно этому распределению, половина вложенной суммы размещается на валютном вкладе с повышенной ставкой — от 0,51% до 1,5% годовых (для сравнения: по стандартному валютному вкладу линейки «Сохраняй» — от 0,01% до 1% годовых). Срок размещения — 6 или 12 месяцев, пополнение вклада и снятие средств не поддерживаются, проценты начисляются в конце срока.

Вторая половина средств размещается в стратегию доверительного управления «Долларовые облигации+», которая предполагает вложение средств в надежные долларовые облигации крупных компаний (МТС, ЕВРАЗ и других[1]). Доходность облигаций к погашению находится на уровне 2,7% в валюте[2]. Предусмотрено пополнение (от 1000 долларов США) и частичное снятие средств.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Для многих вклады в Сбербанке являются основным накопительным инструментом. Новый продукт позволит нашим клиентам опробовать комплексное решение, которое совмещает в себе надежность вклада и преимущества доверительного управления».

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Клиентам не нужно разбираться в фондовых рынках, чтобы приобрести продукт. Мы предлагаем готовое инвестиционное решение с низким риском от опытных финансистов ʺСбербанк Управление Активамиʺ, при этом ставка по депозиту превышает стандартные ставки по валютным вкладам и ставки по облигациям с короткой дюрацией на развитых рынках. Прибавив к этому возможность дополнительно заработать на надежных долларовых облигациях, получаем действительно выгодное предложение».

[1] Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ОПИФ РФИ «Сбербанк — Долларовые облигации» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за №3706).

[2] Доходность портфеля к погашению на 31.05.2020.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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