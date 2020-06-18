Банк «Союз» сообщил режим работы 24 июня 2020 года

В с связи тем, что 24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем согласно Указа президента РФ Владимира Путина от 29.05.2020 г. № 345 («О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.»), устанавливается следующий режим работы офисов:

24 июня 2020 года все отделения банка будут закрыты.

2020 года все отделения банка будут закрыты. с 25 июня 2020 года офисы возобновят работу по стандартному графику. В случае изменений будет сообщено дополнительно.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).