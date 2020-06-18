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Банк «Союз» сообщил режим работы 24 июня 2020 года

18 июня 2020

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В с связи тем,  что 24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем согласно Указа президента РФ Владимира Путина от 29.05.2020 г. № 345 («О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.»), устанавливается следующий режим работы офисов: 

  • 24 июня 2020 года все отделения банка будут закрыты.
  • с 25 июня 2020 года офисы возобновят работу по стандартному графику. В случае изменений будет сообщено дополнительно.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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