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Примсоцбанк стал победителем регионального конкурса «Торговая Марка Года»

18 июня 2020

По итогам голосования Примсоцбанк стал победителем в номинации «Сила бренда в сфере финансовые услуги». Организатором регионального конкурса, который проводится уже в восьмой раз выступает Союз «Приморская торгово-промышленная палата». Заслуженную награду банку в лице заместителя Председателя Правления Гургену Саакяну вручил Президент «Приморской торгово-промышленной палаты» Борис Ступницкий.

- День за днём, год за годом мы не только разрабатываем для своих клиентов интересные предложения, но и заботимся о том, чтобы продукты Примсоцбанка соответствовали ожиданиям жителей Дальнего Востока и были доступными для всех. Даже сейчас, в это непростое время, мы реализуем множество льготных программ по кредитованию и поддержке населения, а также малого и среднего бизнеса и, хочу отметить, весьма успешно. Наши клиенты ценят всё, что мы делаем, и именно поэтому каждый день делают выбор в пользу Примсоцбанка. Спасибо! Постараемся и дальше соответствовать высокому званию «Торговой марки года»! - такими словами поблагодарил Гурген Тарланович организаторов конкурса.

Напомним, конкурс «Торговая Марка Года» проходит на Дальнем Востоке, начиная с 2002 года и считается одной из самых авторитетных наград тихоокеанской России. Главный приз премии — право размещать знак “Торговая марка года” на рекламных носителях и своей продукции. Лояльность потребителей к бренду, а также успешность маркетинговой стратегии традиционно оценивают ведущие эксперты в области маркетинга и PR региона. Отметим, что в номинации «Товар года» победителем стала компания «Владхлеб», в номинации «Сила бренда в сфере деятельности общественного питания» - ООО «Кофе машина», кубок «Инновационного бренда» получила «Авиакомпания Аврора», а «Народная Марка» досталась сети ресторанов «Токио».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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