Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный онлайн-семинар

Примсоцбанк приглашает руководителей и бухгалтеров компаний ВЭД на бесплатный вебинар «Бизнес без штрафов за валютные нарушения». На семинаре будут освещены следующие темы:

Валютные нарушения: виды, способы выявления, изменения в КоАП РФ по нормам за нарушения валютного законодательства.

Практические рекомендации по минимизации валютных нарушений.

Меры Правительства РФ при COVID-19 – послабление валютного контроля.

Продолжительность семинара – 1 час. Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию здесь.



Мероприятие пройдёт на платформе Mirapolis Virtual Room, участник может присоединиться к вебинару со стационарного компьютера. Вопросы по семинару можно задать по телефону: 8 (800) 200-42-02.



Расписание вебинаров по регионам:

