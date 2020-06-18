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Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный онлайн-семинар

18 июня 2020

Примсоцбанк приглашает руководителей и бухгалтеров компаний ВЭД на бесплатный вебинар «Бизнес без штрафов за валютные нарушения». На семинаре будут освещены следующие темы:

  • Валютные нарушения: виды, способы выявления, изменения в КоАП РФ по нормам за нарушения валютного законодательства.
  • Практические рекомендации по минимизации валютных нарушений.
  • Меры Правительства РФ при COVID-19 – послабление валютного контроля.

Продолжительность семинара – 1 час. Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию здесь.

Мероприятие пройдёт на платформе Mirapolis Virtual Room, участник может присоединиться к вебинару со стационарного компьютера. Вопросы по семинару можно задать по телефону: 8 (800) 200-42-02.

Расписание вебинаров по регионам:
 

 Дата проведения    Начало  трансляции Для клиентов подразделений банка и участников ВЭД региона      Лектор
30 июня 2020       
  14-00 по местному       времени г. Владивостока		  Владивосток, Артем  Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года
30 июня 2020   11-00 по местному  времени г. С-Петербурга  Санкт-Петербург  Горбанева Ирина Викторовна, начальник Отдела валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге, эксперт в области валютного контроля с 2000 года
02 июля 2020   14-00 местному времени г. Иркутска  Иркутск, Омск  Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
02 июля 2020   11-00 по московскому времени  Москва, Екатеринбург, Челябинск  Лопата Екатерина Александровна, начальник сектора валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Москве, эксперт в области валютного контроля с 2017 года
07 июля 2020   14-00 по местному времени Приморского края  Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск, п. Чугуевка, Кавалерово, Большой Камень  Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
09 июля 2020   11-00 по местному времени г. Хабаровска  Хабаровск, Находка, Петропавловск-Камчатский  Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года

/ Сибирское Информационное Агентство /
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