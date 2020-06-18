Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на бесплатный онлайн-семинар

Примсоцбанк приглашает руководителей и бухгалтеров компаний ВЭД на бесплатный вебинар «Бизнес без штрафов за валютные нарушения». На семинаре будут освещены следующие темы:
- Валютные нарушения: виды, способы выявления, изменения в КоАП РФ по нормам за нарушения валютного законодательства.
- Практические рекомендации по минимизации валютных нарушений.
- Меры Правительства РФ при COVID-19 – послабление валютного контроля.
Продолжительность семинара – 1 час. Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию здесь.
Мероприятие пройдёт на платформе Mirapolis Virtual Room, участник может присоединиться к вебинару со стационарного компьютера. Вопросы по семинару можно задать по телефону: 8 (800) 200-42-02.
Расписание вебинаров по регионам:
|Дата проведения
|Начало трансляции
|Для клиентов подразделений банка и участников ВЭД региона
|Лектор
|30 июня 2020
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14-00 по местному времени г. Владивостока
|Владивосток, Артем
|Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года
|30 июня 2020
|11-00 по местному времени г. С-Петербурга
|Санкт-Петербург
|Горбанева Ирина Викторовна, начальник Отдела валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге, эксперт в области валютного контроля с 2000 года
|02 июля 2020
|14-00 местному времени г. Иркутска
|Иркутск, Омск
|Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
|02 июля 2020
|11-00 по московскому времени
|Москва, Екатеринбург, Челябинск
|Лопата Екатерина Александровна, начальник сектора валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Москве, эксперт в области валютного контроля с 2017 года
|07 июля 2020
|14-00 по местному времени Приморского края
|Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск, п. Чугуевка, Кавалерово, Большой Камень
|Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
|09 июля 2020
|11-00 по местному времени г. Хабаровска
|Хабаровск, Находка, Петропавловск-Камчатский
|Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года