ПСБ финансирует проект Группы «Самолет» на 6,1 млрд рублей

ПСБ и Группа «Самолет» подписали соглашение о проектном финансировании с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Банк предоставит девелоперу 6,1 млрд рублей для строительства новых корпусов ЖК «Томилино Парк».

«Мы давно и успешно сотрудничаем с Группой «Самолет» и планируем дальше участвовать в проектах компании по развитию городской среды. Предоставленное финансирование позволит нашему партнеру построить современное и высокотехнологичное жилье, при этом покупатели квартир смогут использовать систему оплаты через эскроу-счета, что гарантирует полную финансовую защиту до сдачи дома в эксплуатацию», — отметила директор департамента проектного финансирования ПСБ Дамира Махмутова.

«ЖК «Томилино Парк» — один из первых проектов, в реализации которых будут применены новые стандарты продукта компании, — рассказывает управляющий директор Группы «Самолет» Дмитрий Волков. — Это и создание уютных закрытых дворов, и функциональные общественные пространства, и современный дизайн отделки, и вариативность востребованных, продуманных планировок. Благодаря проектному финансированию ПСБ, мы сможем воплотить все современные тренды в создании городских кварталов в полном объеме и высоком качестве».

Группа «Самолет» – один из ведущих российских девелоперов полного цикла. Основанная в 2012 году, компания использует уникальную для российского девелопмента бизнес-модель на базе партнерства и совместных проектов с застройщиками и собственниками земельных участков. По объемам текущего строительства входит в ТОП-5 крупнейших игроков на рынке недвижимости страны и занимает второе место в Московском регионе. В различных стадиях реализации находится 19 масштабных проектов, из них 7 – в Москве и Новой Москве («Остафьево», «Некрасовка», «Алхимово», «Молжаниново», «Новоданиловская 8», «Рязановское», «Новое Внуково»). Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м и продолжает расти.