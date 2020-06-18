Прибайкальский нацпарк: Для въезда в Падь Семёновку необходим пропуск

Год от года антропогенная нагрузка на эту местность, растёт. В минувшие выходные на КПП Прибайкальского парка, регулирующего здесь поток отдыхающих и туристов, было зафиксировано почти рекордное число гостей, сообщают в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

В связи с этим, в преддверии наступающих выходных, стоит напомнить гостям и туристам: при планировании поездки в местность Падь Семёниха и на Сухое озеро, стоит заранее учесть такие факторы, как:

Наличие разрешения (их можно оформить заранее, в том числе по электронной почте)

Низкий класс пожарной опасности на указанной территории. Если его значения достигли 4 и 5 (по пятибалльной шкале), то выход в лес – запрещён. Классы пожарной опасности (КПО) устанавливаются специализированной организацией ежесуточно

Получить информацию о наличии разрешений и классах пожарной опасности на маршрутах Прибайкальского национального парка, можно по телефону 8 800 302 04 58 (звонок бесплатный)