Государственные награды получил 21 житель Иркутска

Среди лауреатов люди, известные не только в нашем регионе. Деятели науки, культуры, спорта, работники сферы ЖКХ и связи, строители и предприниматели, сообщают в областной администрации.
К наградам были представлены:
- Заведующая лабораторией Лимнологического института СО РАН Тамара Ходжер.
- Водитель Нозим Каримов. В апреле 2019 года он спас тонувшего в Ангаре шестилетнего мальчика.
- Главный архитектор проектов ООО Архитектурно-строительная фирма «АСС» Александр Юшков.
- Нейрохирург иркутской городской клинической больницы № 1 Александр Красник и его коллега, заведующий отделением иркутской городской клинической больницы № 3 Александр Семенов.
- Профессор кафедры Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского Василий Хабардин.
- Заведующий лабораторией обогащения руд АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» Виталий Евдокимов.
- Директор Спортивно-оздоровительного центра «ИРКУТ-ЗЕНИТ» Владимир Куруленко.
- Председатель общественного совета при минприроды Иркутской области, эколог Лариса Лобкова.
- Медсестра ангарского филиала № 4 Иркутской областной станции переливания крови Галина Марченко.
- Кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением клиники Иркутского государственного медицинского университета Андрей Агрызков; заведующий отделением консультативно-диагностической поликлиники Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Марине Кульковой и кандидату медицинских наук, заведующей отделением акушерской патологии беременности этой же больницы Екатерине Подшиваловой; врачу-терапевту взрослой поликлиники иркутской городской клинической больницы № 9 Валентине Николаевой; медбрату офтальмологического отделения Ивано-Матренинской детской больницы города Иркутска Владимиру Силиванову.
- Артист Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского, создатель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов.
- Генеральный директор ООО «Черемховский водоканал» Михаил Буш.
- Начальник Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гужов и начальник участка по обслуживанию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» Владимир Хлебников.
- Главному инженеру АО «Иркутский домостроительный комбинат» Евгению Подшивалову получил почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области».
- Заместитель генерального директора – директора управления сбыта ООО «Иркутский масложиркомбинат» Евгений Баймашев получил почетное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области».