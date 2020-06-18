Государственные награды получил 21 житель Иркутска

Среди лауреатов люди, известные не только в нашем регионе. Деятели науки, культуры, спорта, работники сферы ЖКХ и связи, строители и предприниматели, сообщают в областной администрации.

К наградам были представлены: