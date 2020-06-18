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Государственные награды получил 21 житель Иркутска

18 июня 2020

Среди лауреатов люди, известные не только в нашем регионе. Деятели науки, культуры, спорта, работники сферы ЖКХ и связи, строители и предприниматели, сообщают в областной администрации.

К наградам были представлены:

  • Заведующая лабораторией Лимнологического института СО РАН Тамара Ходжер. 
  • Водитель Нозим Каримов. В апреле 2019 года он спас тонувшего в Ангаре шестилетнего мальчика. 
  • Главный архитектор проектов ООО Архитектурно-строительная фирма «АСС» Александр Юшков. 
  • Нейрохирург иркутской городской клинической больницы № 1 Александр Красник и его коллега, заведующий отделением иркутской городской клинической больницы № 3 Александр Семенов. 
  • Профессор кафедры Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского Василий Хабардин. 
  • Заведующий лабораторией обогащения руд АО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» Виталий Евдокимов. 
  • Директор Спортивно-оздоровительного центра «ИРКУТ-ЗЕНИТ» Владимир Куруленко. 
  • Председатель общественного совета при минприроды Иркутской области, эколог Лариса Лобкова. 
  • Медсестра ангарского филиала № 4 Иркутской областной станции переливания крови Галина Марченко. 
  • Кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением клиники Иркутского государственного медицинского университета Андрей Агрызков; заведующий отделением консультативно-диагностической поликлиники Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Марине Кульковой и кандидату медицинских наук, заведующей отделением акушерской патологии беременности этой же больницы Екатерине Подшиваловой; врачу-терапевту взрослой поликлиники иркутской городской клинической больницы № 9 Валентине Николаевой; медбрату офтальмологического отделения Ивано-Матренинской детской больницы города Иркутска Владимиру Силиванову. 
  • Артист Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского, создатель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов.  
  • Генеральный директор ООО «Черемховский водоканал» Михаил Буш.  
  • Начальник Городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гужов и начальник участка по обслуживанию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» Владимир Хлебников. 
  • Главному инженеру АО «Иркутский домостроительный комбинат» Евгению Подшивалову получил почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области». 
  • Заместитель генерального директора – директора управления сбыта ООО «Иркутский масложиркомбинат» Евгений Баймашев получил почетное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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