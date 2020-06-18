Школы Иркутской области подготовят к учебному году не позднее 20 августа

В 1757 школах и детских садах за лето проведут ремонт и модернизацию столовых, классов и других помещений. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

Не позднее 20 августа учреждения будут полностью готовы. Учебный процесс планируется начать с 1 сентября в традиционной форме с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.- При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году мы акцентируем внимание на выполнении требований санитарных норм и правил. Во всех школах должны появиться антисептики для рук, средства индивидуальной защиты, - отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.