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Школы Иркутской области подготовят к учебному году не позднее 20 августа

18 июня 2020

В 1757 школах и детских садах за лето проведут ремонт и модернизацию столовых, классов и других помещений. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей. Об этом рассказали в министерстве образования региона.



Не позднее 20 августа учреждения будут полностью готовы. Учебный процесс планируется начать с 1 сентября в традиционной форме с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

- При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году мы акцентируем внимание на выполнении требований санитарных норм и правил. Во всех школах должны появиться антисептики для рук, средства индивидуальной защиты, - отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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