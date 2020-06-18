Сбербанк расскажет выпускникам школ и студентам об Образовательном кредите с господдержкой

Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает студентов, выпускников школ, абитуриентов принять участие в вебинаре «Образовательный кредит с господдержкой». Онлайн-встреча состоится 23 июня в 14:00 (время иркутское). Специалисты банка расскажут об условиях и порядке оформления «Образовательного кредита» ,о финансовой грамотности - как не стать жертвой телефонного и смс-мошенничества.

Вебинар будет интересен выпускникам школ, студентам ВУЗов, обучающимся на коммерческой основе, родителям, заботящимся о будущем своих детей.

Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5338669 или воспользуйтесь QR-кодом

Если Вы не сможете посетить вебинар в указанное время, просто пройдите предварительную регистрацию по ссылке, и получите видеозапись вебинара на электронную почту.